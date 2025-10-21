В Рыбно-Слободском районе Татарстана временно закрывают дорогу на капитальный ремонт

21 октября 2025  18:52
Владислав Косолапкин

С 1 по 10 ноября в Рыбно-Слободском районе Татарстана будет полностью закрыто движение транспорта по автомобильной дороге М7 «Волга» – Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода. Об этом сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Республики Татарстан.

Ограничение движения связано с проведением капитального ремонта участка автомобильной дороги. Как уточнили в ведомстве, работы являются плановыми и необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для удобства водителей организован объездной маршрут через населенный пункт Кутлу-Букаш по улицам Ленина и Ворошилова. Дорожные службы рекомендуют автомобилистам заранее планировать свои маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.

Капитальный ремонт дорожного полотна проводится в рамках программы благоустройства дорожной сети Республики Татарстан. После завершения работ движение по участку дороги М7 «Волга» – Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода будет полностью восстановлено.

