В столице РТ насчитывается 1096 электромобилей

news_top_970_100
Город
14 ноября 2025  10:13

За 2025 год в столице Татарстана было внесено в реестр парковочных разрешений 281 электромобиль. Согласно данным городского Комитета по транспорту, общее количество зарегистрированных электрокаров достигло 1096 единиц.

Владельцы таких транспортных средств имеют право на бесплатную парковку на муниципальных парковочных пространствах, за исключением мест, предназначенных для людей с инвалидностью. Статистика показывает устойчивый рост популярности экологичного транспорта: в 2024 году было зарегистрировано 275 электромобилей, в 2023 – 288, в 2022 – 124.

Для включения в реестр владельцам необходимо предоставить в Комитет по транспорту, МФЦ или через портал госуслуг РТ пакет документов, включающий паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации ТС и технический паспорт автомобиля. Льгота не распространяется на владельцев гибридных автомобилей и действует с 2015 года.

news_right_column_240_400
Новости
Как незаконная засыпка оврага на Танкодроме едва не оставила тысячи казанцев без воды и канализации
Как незаконная засыпка оврага на Танкодроме едва не оставила тысячи казанцев без воды и канализации
В столице РТ насчитывается 1096 электромобилей
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил первый хет-трик в КХЛ
Глеб Паничев: Про мужество, благородство, самоотверженность наших ребят буду помнить всегда
Минтай вместо трески и сомнительные онлайн-курсы
В казанском КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт «Безнен заман»
Мошенники не дремлют: как защитить свои сбережения в цифровую эпоху
Мошенники не дремлют: как защитить свои сбережения в цифровую эпоху
В Казани пройдет международный энергетический форум в 2026 году