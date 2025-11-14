В столице РТ насчитывается 1096 электромобилей

За 2025 год в столице Татарстана было внесено в реестр парковочных разрешений 281 электромобиль. Согласно данным городского Комитета по транспорту, общее количество зарегистрированных электрокаров достигло 1096 единиц.

Владельцы таких транспортных средств имеют право на бесплатную парковку на муниципальных парковочных пространствах, за исключением мест, предназначенных для людей с инвалидностью. Статистика показывает устойчивый рост популярности экологичного транспорта: в 2024 году было зарегистрировано 275 электромобилей, в 2023 – 288, в 2022 – 124.

Для включения в реестр владельцам необходимо предоставить в Комитет по транспорту, МФЦ или через портал госуслуг РТ пакет документов, включающий паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации ТС и технический паспорт автомобиля. Льгота не распространяется на владельцев гибридных автомобилей и действует с 2015 года.