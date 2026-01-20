В строящемся корпусе казанской больницы №18 произошло возгорание

20 января 2026  08:49

Накануне в Казани случился пожар на объекте капитального строительства. Возгорание произошло в строящемся корпусе Городской клинической больницы №18 на улице Мавлютова, сообщает «Татар-информ».

По данным республиканского МЧС, огонь вспыхнул на цокольном этаже нового здания. Площадь пожара составила три квадратных метра. К месту происшествия были оперативно направлены силы пожарно-спасательного гарнизона.

В целях безопасности из больницы, к которой примыкает стройка, была проведена эвакуация. На первый этаж вывели 136 человек, включая 21 сотрудника медучреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.

