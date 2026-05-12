На реконструкцию систем водоснабжения в двух населенных пунктах РТ направят 283,7 млн рублей

Из республиканского бюджета выделят 283,7 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения в двух населенных пунктах. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы пройдут в селе Билярск Алексеевского района и в деревне Иштуган Сабинского района. Подрядчику предстоит заменить старые водопроводные сети на новые и установить две водонапорные башни. Часть средств также пойдет на инвентаризацию, оформление кадастровых и технических документов, а также на непредвиденные расходы.

Заказчиком выступает ГКУ «ГУИС РТ». Завершить работы планируется до 30 ноября 2026 года.