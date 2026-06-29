В Татарстане 1 июля стартует конкурс грантов Раиса РТ для НКО

С 1 июля в Татарстане начинается прием заявок на шестой конкурс грантов Раиса Республики Татарстан, направленный на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Состязание проводится по 21 направлению. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Республиканского ресурсного центра Зульфия Сафина.

Участниками могут стать НКО, зарегистрированные не менее полугода назад. Для недавно созданных организаций предусмотрена возможность получения ресурсной поддержки до 500 тыс. рублей. Заявки принимаются до середины августа, в этот период для соискателей организуют консультации и встречи. Победителей объявят в последнюю неделю октября — начале ноября, а реализация проектов начнется в 2027 году. Сафина отметила, что в предыдущие годы побеждал каждый третий участник, и подчеркнула важность четкого описания ожидаемых качественных изменений в заявках. Участие в конкурсе ожидается во всех 45 муниципальных образованиях республики.