В Казани назначен новый руководитель Центра городской трансформации

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового главу Центра городской трансформации. На этой должности Эмиль Хуснетдинов сменил Дмитрия Кремлева, который руководил центром с момента его создания весной 2024 года и теперь перешел на работу в Институт пространственного планирования Татарстана.

Как отметил Метшин, новый руководитель хорошо знаком с командой и процессами центра, поскольку ранее занимал должность заместителя директора и участвовал в реализации первых проектов по цифровизации городской среды.

«Учреждение, которое мы создали недавно, призвано играть ключевую роль в цифровизации городской среды и внедрении инновационных решений, которые делают Казань современным и технологически развитым городом», — подчеркнул мэр.

Перед Хуснетдиновым поставлена амбициозная задача — превратить центр в настоящий хаб цифровой трансформации, который объединит усилия IT-компаний, образовательных учреждений, городских служб и бизнеса. «Речь идет об обмене технологиями, решениями и совместной реализации проектов», — пояснил Метшин.

Особое внимание будет уделено внедрению цифровых решений во все сферы городской жизни: от управления транспортом и жилищно-коммунальным хозяйством до образования и благоустройства общественных пространств.