Только 22,8% семей в РТ могут позволить себе покупку нового автомобиля в кредит

Согласно исследованию РИА «Новости», Татарстан занимает 18-ю позицию среди регионов России по доступности новых автомобилей. Только 22,8% семей в республике могут приобрести в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью около 1,3 миллиона рублей (низкий ценовой сегмент).

Еще меньше жителей региона способны позволить себе транспортное средство средней ценовой категории. На автомобиль стоимостью 2,9 миллиона рублей могут рассчитывать лишь 6,4% татарстанских семей.

Лидерами рейтинга стали северные регионы с высоким уровнем доходов населения. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где доступность недорогих автомобилей составляет 57,8%. В первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва.

Среднероссийские показатели несколько ниже татарстанских: по стране недорогой автомобиль доступен 20,5% семей, а средний по стоимости — 6,6%.

Исследование показало, что доступность автомобилей напрямую коррелирует с уровнем доходов в регионе. Наиболее сложная ситуация сложилась в республиках Северного Кавказа и ряде других субъектов, где соответствующие показатели не превышают нескольких процентов.