В Казани за ночь для борьбы с гололедицей использовали 536 тонн реагентов

Город
8 декабря 2025  10:46

В ночь на городские дороги Казани было вывезено 536 тонн противогололедных материалов. Работы проводились в связи с понижением температуры до -7...-9 градусов, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Для обработки магистралей и улиц было задействовано 37 единиц спецтехники. В основном использовалась пескосоляная смесь (440 тонн), также применялись химические реагенты (96 тонн). Дорожные предприятия перешли на постоянный мониторинг погодной обстановки.

Городские власти просят водителей учитывать сложные погодные условия, проявлять повышенную внимательность за рулем и своевременно переходить на зимние шины. Казанцы могут сообщать о недостаточно обработанных участках дорог через телеграм-бот @kznhelpbot или по телефону горячей линии +7(843)222-72-22.

