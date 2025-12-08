Фиксированная часть пенсии в Татарстане вырастет на 7,6% с 2026 года

С 1 января 2026 года пенсионеры Татарстана получат увеличение фиксированной части страховой пенсии. Эта выплата, одинаковая для всех получателей, вырастет с 8 907,7 рублей до 9 584,69 рублей. Одновременно увеличится стоимость пенсионного балла — с 145,69 до 156 рублей.

Уровень индексации обеих составляющих составит 7,6%, что превышает прогнозируемый показатель инфляции на 2026 год (6,8%). В результате средний размер страховой пенсии в республике увеличится примерно на 2 тысячи рублей. Например, при текущей пенсии в 30 тысяч рублей прибавка составит 2 280 рублей.

Напомним, в Татарстане проживает 1,09 миллиона пенсионеров — это восьмой показатель среди всех субъектов России. Больше всего получателей пенсий зарегистрировано в Москве (свыше 3 млн), Московской области (около 1,9 млн) и Краснодарском крае (1,58 млн).

Ежегодная индексация страховых пенсий является частью государственной социальной политики. В предыдущие годы повышение составляло: в 2025 году — 7,3%, в 2024 году — 7,5%.