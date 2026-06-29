В Татарстане 400 тыс. человек стали участниками антинаркотических мероприятий

Свыше 400 тысяч жителей Татарстана стали участниками антинаркотических акций и профилактических мероприятий, организованных МВД по РТ. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Анвар Каримов.

По его словам, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, работа по противодействию наркоугрозе ведется системно. Ежегодно в республике проводится более 10 тысяч мероприятий антинаркотической направленности. Благодаря охвату свыше 400 тысяч человек удается сдерживать ухудшение оперативной обстановки. Профилактическая работа ведется среди школьников, студентов и родителей, а также в трудовых коллективах. В приоритете — раннее выявление и предупреждение вовлечения молодежи в незаконный оборот. Правоохранители подчеркивают, что ключевую роль играет взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными организациями.