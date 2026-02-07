В Татарстане 8 февраля объявлено предупреждение о метели и гололедице

7 февраля 2026  19:39
Владислав Косолапкин

8 февраля  на территории Республики Татарстан ожидается сложная погодная обстановка. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, регион накроет облачная погода с осадками.

В течение дня пройдёт снег — от небольшого до умеренного, а местами и сильного. В отдельных районах вероятна метель. Ветер будет южный с переходом на северо-восточный, скоростью 6–11 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температурный фон останется зимним: ночью столбики термометров опустятся до -8…-13°C, днём ожидается -5…-10°C.

Специалисты предупреждают о формировании на дорогах снежных заносов и гололедицы. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными, а при возможности воздержаться от дальних поездок.

