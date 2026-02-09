В Татарстане 9 февраля ожидаются метели и морозы до -17 градусов

Сегодня, 9 февраля, погоду в Татарстане будет определять облачность с кратковременными прояснениями. По прогнозу Гидрометцентра республики, в течение дня местами пройдет небольшой снег, а в отдельных районах ожидается метель.

Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 м/с в некоторых районах.

Температурный фон опустится до -7...-12 градусов, а на западе и севере региона столбики термометров могут показать до -17 градусов.

На автодорогах прогнозируется гололедица, а из-за ветра и снега в ряде мест возможны снежные заносы.