В Татарстане 9 февраля ожидаются метели и морозы до -17 градусов

news_top_970_100
Республика
9 февраля 2026  08:22

Сегодня, 9 февраля, погоду в Татарстане будет определять облачность с кратковременными прояснениями. По прогнозу Гидрометцентра республики, в течение дня местами пройдет небольшой снег, а в отдельных районах ожидается метель.

Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 м/с в некоторых районах.

Температурный фон опустится до -7...-12 градусов, а на западе и севере региона столбики термометров могут показать до -17 градусов.

На автодорогах прогнозируется гололедица, а из-за ветра и снега в ряде мест возможны снежные заносы.

news_right_column_240_400
Новости
РТ вошла в пятерку российских регионов по установке самозапретов на кредиты в январе
В Татарстане объявили набор в Африканский корпус для медиков и операторов БПЛА
Татарстанцы стали лауреатами Международной экологической премии «ЭкоМир-2025»
За первые дни февраля в Казани выпала месячная норма осадков
В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам службы по контракту
В Казани выпала месячная норма осадков за неделю февраля
В Татарстане семьи участников СВО начали получать жилье по новой социальной ипотеке
В Татарстане 9 февраля ожидаются метели и морозы до -17 градусов