В Татарстане более 6500 человек проходят бесплатное переобучение по нацпроекту

Жители Татарстана могут бесплатно освоить новую профессию в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Сейчас такое обучение проходят около 6,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Программа доступна для разных категорий граждан. В этом году пройти переобучение могут:

люди старше 50 лет и предпенсионеры;

безработные, стоящие на учете в службе занятости;

молодые люди до 35 лет;

женщины с детьми до 7 лет;

инвалиды и ветераны боевых действий.

Участники проекта осваивают востребованные профессии: от операторов дронов и сварщиков до специалистов по информационной безопасности, аналитиков и водителей грузовиков. Всего доступно 360 различных программ обучения.

В министерстве отметили, что в прошлом году переобучение прошли 4385 человек — на 36% больше запланированного. При этом 80% выпускников смогли трудоустроиться после завершения курсов. Наибольшей популярностью тогда пользовались программы по бухгалтерскому делу и управлению персоналом.

На сегодняшний день активнее всего программой переобучения пользуются безработные, обратившиеся в службу занятости (4670 человек), и граждане старше 50 лет (1266 человек).