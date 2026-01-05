В Татарстане единовременная выплата новым контрактникам выросла до 2,9 млн рублей

С 1 января 2026 года в Республике Татарстан вступили в силу новые правила единовременной финансовой поддержки для граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ.

Общая сумма выплаты увеличена до 2,9 млн рублей. Она складывается из:

2,5 млн рублей — из бюджета Республики Татарстан;

400 тысяч рублей — из средств Министерства обороны РФ.

На повышенную выплату могут претендовать:

Граждане, заключающие контракт для участия в СВО.

Новобранцы, поступающие на службу в новые войска беспилотных систем.

Бойцы, направляющиеся в Африканский корпус.

Особенности отбора:

В Африканский корпус отбирают кандидатов с крепким здоровьем и боевым опытом.

В войска беспилотных систем предпочтение отдают технически подкованным кандидатам с развитыми навыками, схожими с геймерскими.

Для всех категорий предусмотрена подготовка на полигонах не менее двух месяцев.

Процедура и условия в Татарстане:

Оформление контракта занимает 1-2 дня.

Кандидатам оплачивают проезд, проживание и питание.

После подписания контракта сразу выплачивается единовременная сумма, выдаётся обмундирование, после чего следует выезд на боевое слаживание.

Гарантируются все республиканские и федеральные льготы, а также поддержка семей.

Для получения подробной информации и подачи заявки можно обратиться:

На сайт: https://heroes-tatarstan.ru

По телефонам: 8 800 222 59 00 и 117

В военкомат или пункт отбора.