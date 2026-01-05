В Татарстане единовременная выплата новым контрактникам выросла до 2,9 млн рублей

С 1 января 2026 года в Республике Татарстан вступили в силу новые правила единовременной финансовой поддержки для граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ.
Общая сумма выплаты увеличена до 2,9 млн рублей. Она складывается из:
2,5 млн рублей — из бюджета Республики Татарстан;
400 тысяч рублей — из средств Министерства обороны РФ.
На повышенную выплату могут претендовать:
Граждане, заключающие контракт для участия в СВО.
Новобранцы, поступающие на службу в новые войска беспилотных систем.
Бойцы, направляющиеся в Африканский корпус.
Особенности отбора:
В Африканский корпус отбирают кандидатов с крепким здоровьем и боевым опытом.
В войска беспилотных систем предпочтение отдают технически подкованным кандидатам с развитыми навыками, схожими с геймерскими.
Для всех категорий предусмотрена подготовка на полигонах не менее двух месяцев.
Процедура и условия в Татарстане:
Оформление контракта занимает 1-2 дня.
Кандидатам оплачивают проезд, проживание и питание.
После подписания контракта сразу выплачивается единовременная сумма, выдаётся обмундирование, после чего следует выезд на боевое слаживание.
Гарантируются все республиканские и федеральные льготы, а также поддержка семей.
Для получения подробной информации и подачи заявки можно обратиться:
На сайт: https://heroes-tatarstan.ru
По телефонам: 8 800 222 59 00 и 117
В военкомат или пункт отбора.