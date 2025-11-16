В Татарстане изменили правила обращения с крупногабаритными отходами

Правительство Татарстана утвердило изменения в регламент обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба кабмина РТ.

Согласно новым правилам, складирование крупногабаритного мусора теперь осуществляется исключительно в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с ТКО. Ранее такие отходы разрешалось размещать в бункерах на контейнерных площадках без дополнительных согласований.

Существенно изменился порядок транспортировки крупногабаритных отходов. Жители теперь обязаны самостоятельно доставлять такой мусор до мест утилизации, если иное не предусмотрено договорными обязательствами с региональным оператором. Ранее эту функцию мог выполнять и сам оператор по поступающим заявкам.

Документ также вводит полный запрет на складирование на контейнерных площадках отходов, образующихся при уходе за древесно-кустарниковыми насаждениями. Под ограничения попал и строительный мусор, за исключением отходов от текущего ремонта.

Нормативный акт гармонизирован с федеральным законодательством, в частности с постановлением Правительства РФ №293 от 7 марта 2025 года. Изменения направлены на повышение эффективности системы обращения с отходами в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».