В Татарстане камеры за три месяца зафиксировали 3,5 тысячи проездов на красный свет

3 апреля 2026  12:43
Автор:
Владислав Косолапкин

За январь, февраль и март 2025 года дорожные камеры в Татарстане зафиксировали 3,5 тысячи нарушений, связанных с выездом на запрещающий сигнал светофора и игнорированием жеста регулировщика. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В ведомстве напомнили, что подобные действия квалифицируются как административное правонарушение. Штраф для нарушителей составляет 1,5 тысячи рублей. Если водитель попадается на таком нарушении повторно, сумма взыскания возрастает до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, суд может применить более строгую меру — лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и не рисковать, пытаясь проскочить на красный сигнал, даже если на перекрестке кажется пусто.

Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом