В Татарстане камеры за три месяца зафиксировали 3,5 тысячи проездов на красный свет

За январь, февраль и март 2025 года дорожные камеры в Татарстане зафиксировали 3,5 тысячи нарушений, связанных с выездом на запрещающий сигнал светофора и игнорированием жеста регулировщика. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В ведомстве напомнили, что подобные действия квалифицируются как административное правонарушение. Штраф для нарушителей составляет 1,5 тысячи рублей. Если водитель попадается на таком нарушении повторно, сумма взыскания возрастает до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, суд может применить более строгую меру — лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и не рисковать, пытаясь проскочить на красный сигнал, даже если на перекрестке кажется пусто.