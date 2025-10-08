В Татарстане модернизация центров занятости сократила время поиска работы

В Республике Татарстан завершена масштабная трансформация центров занятости, которые теперь работают под единым брендом «Работа России». Процесс переформатирования учреждений начался в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» и продолжается в настоящее время в контексте нового нацпроекта «Кадры».

На модернизацию 49 центров занятости общей площадью более 11 тысяч квадратных метров было направлено 833,6 млн рублей, включая 175 млн рублей из республиканского бюджета. Внедрение новых стандартов работы сопровождалось комплексным обучением сотрудников и переоснащением помещений.

Ключевыми изменениями стали создание специализированных пространств для взаимодействия соискателей и работодателей, внедрение интерактивного банка вакансий и организация цифровых сервисных зон. Особое внимание уделено развитию региональной составляющей – внедрено 22 специализированных сервиса, включая услуги по защите прав работников, мониторинг выпускников учебных заведений и организацию гарантированных собеседований.

Проведенная модернизация уже показала практические результаты – время поиска работы для обратившихся в центры сократилось на 19%. Обновленная инфраструктура и цифровизация процессов позволили существенно повысить эффективность службы занятости и качество предоставляемых услуг для населения республики.