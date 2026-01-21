В Татарстане на 20% выросло число граждан, подавших заявления о банкротстве

В Республике Татарстан наблюдается значительный рост числа заявлений о признании физических лиц банкротами. По данным министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, только за десять месяцев 2025 года таких обращений в Арбитражный суд было подано на 20% больше, чем за весь предыдущий 2024 год.

Эта динамика заметно превышает общероссийские показатели. По стране за аналогичный период было зарегистрировано 517,7 тысячи обращений о банкротстве физлиц.

В начале 2025 года Министерство юстиции Татарстана получило новые полномочия в данной сфере. Для их реализации в ведомстве создано специальное структурное подразделение, которое координирует работу с республиканскими органами власти.

Как подчеркнул Загидуллин, важной частью работы стала просветительская деятельность. Специалисты ведут разъяснительную работу среди населения, информируя о процедурах банкротства, возможностях финансового оздоровления и правовых аспектах решения долговых проблем.