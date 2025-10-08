В Татарстане на осенние каникулы лагеря откроют двери для 6000 детей

В период осенних школьных каникул в Татарстане будет организована масштабная программа детского отдыха. Согласно информации, озвученной министром по делам молодежи РТ Азатом Кадыровым, в 23 муниципальных образованиях республики и в Крыму начнут работу 40 лагерей, которые примут более 6000 детей.

Программа осеннего отдыха предусматривает разноформатные смены, ориентированные на различные интересы подростков. В молодежном центре «Волга» будет организована татарская детская школа лидера «Асыл» для 80 подростков из 21 региона России. В лагере «Добрый» пройдет волонтерская смена, а в крымском лагере дети смогут погрузиться в татарскую культуру и творчество.

Как отметил министр, успешное проведение осенней оздоровительной кампании позволит полностью завершить программу детского отдыха 2025 года. Организация каникулярного времени направлена на обеспечение содержательного досуга и всестороннего развития школьников республики.