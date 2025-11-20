В Татарстане не хватает более 500 участковых

В Татарстане сохраняется острая нехватка участковых уполномоченных полиции. Как сообщил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по РТ Марат Фатхуллин, на сегодняшний день некомплект составляет 39%, или 501 сотрудник.

Ситуация продолжает ухудшаться: по сравнению с 2023 годом, когда не хватало 354 участковых (28%), дефицит кадров вырос значительно. Из-за этого на действующих сотрудников ложится дополнительная нагрузка — некоторым приходится обслуживать по два участка вместо одного.

Отсутствие необходимого количества участковых напрямую влияет на обеспечение правопорядка в республике и своевременное реагирование на обращения граждан.