В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за метели и сильного снегопада

На территории Татарстана сегодня, 8 февраля, сохранится сложная погодная обстановка. По данным Гидрометцентра РТ, регион продолжает находиться под влиянием активных атмосферных фронтов.

Ожидается облачная погода с осадками. По всей республике пройдёт снег — от небольшого до умеренного, а в некоторых районах, включая Казань, прогнозируется сильный снегопад. Местами, в том числе в столице, разгуляется метель с ухудшением видимости до 500–1000 метров.

Ветер будет южный, с переходом на северо-восточный, скоростью 6–11 м/с. Порывы в отдельных районах могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха днём составит от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается -6…-8°C.

Синоптики и МЧС предупреждают о высоком риске образования на дорогах снежных заносов и гололедицы. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, а пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части.