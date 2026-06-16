В Татарстане одна из самых высоких выплат контрактникам

У тех, кто заключил контракт с минобороны с 1 мая этого года и будет служить не меньше года, государство спишет долги по кредитам до 10 миллионов рублей. Такой закон уже приняла Госдума. При этом речь идет о долгах, по которым до 1 декабря 2024 года уже вступило в силу решение суда о взыскании или был выдан исполнительный лист. Это правило действует и на супругов контрактников.

Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Виктор Никитин. Он напомнил, что за первый год службы военный может получить до 10 миллионов рублей, если хорошо несет службу. В эту сумму входят 2,9 миллиона единовременной выплаты за подписание контракта, ежемесячный оклад от 210000 рублей, а также выплаты за уничтожение вражеской техники, активные наступательные действия и многое другое.

С 1 января в Татарстане увеличили выплату для желающих заключить контракт до 2,9 миллиона рублей - это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в Приволжском федеральном округе. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше 3 тысяч местных законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Бойцы войск беспилотных систем будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. В их числе и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта - год. Главная особенность службы в войсках беспилотных систем в том, что контракт не продлевается автоматически, военнослужащего не будут переводить в другие войска, а обучение проводится не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах. Больше шансов попасть туда у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.