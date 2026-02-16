В Татарстане официально упразднят поселок, в котором больше никто не живет

В Нурлатском районе республики может исчезнуть ещё один населённый пункт. Местный совет внёс в Госсовет Татарстана законопроект об упразднении посёлка Покровский, который находится на территории Новотумбинского сельского поселения.

Как говорится в пояснительной записке, посёлок фактически перестал существовать. Там нет ни одного жителя, нет дорог, света, газа, воды — никакой инфраструктуры. Не осталось ни одного жилого дома, магазина или социального объекта. И, что важно, перспектив, что люди туда вернутся, тоже нет.

Инициативу поддержали жители соседнего Новотумбинского поселения — для них ничего не изменится. А бюджету республики упразднение не будет стоить ни копейки.

Сейчас документ проходит предварительное рассмотрение в Госсовете. Если закон примут, Покровский официально перестанет значиться на карте Татарстана.