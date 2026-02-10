В Татарстане определили даты Рамадана и Ураза-байрама в 2026 году

Республика
10 февраля 2026  12:55

Мусульмане Татарстана в 2026 году отметят один из главных исламских праздников – Ураза-байрам - 20 марта. Точный порядок проведения торжественных праздничных намазов в мечетях республики будет объявлен позже.

Священный месяц Рамадан, предшествующий празднику, в новом году начнётся вечером 18 февраля после захода солнца. Первый полный день обязательного поста придется на 19 февраля.

В течение 29 дней, до 19 марта включительно, верующие будут соблюдать пост (уразу), воздерживаясь от пищи и питья в светлое время суток. Этот период также посвящается усиленному поклонению, чтению Корана, совершению дополнительных молитв, благотворительности и добрым делам.

