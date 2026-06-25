В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА в 6 городах

Режим угрозы атаки беспилотников в шести городах Республики Татарстан снят. Соответствующее объявление распространила дежурная служба РСЧС.



Отбой тревоги действует в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.