В Татарстане ожидается морозная погода с температурой до -17 градусов

В четверг, 16 января, на территории Татарстана сохранится морозная погода, характерная для периода действия сибирского антициклона. Как сообщает Гидрометцентр республики, небо будет переменной облачности, осадков не прогнозируется.

Днём температура воздуха в регионе составит от -12 до -17 градусов. В ночные и утренние часы похолодает до -17...-22°С, а при прояснениях возможно понижение до -27°С. В Казани ожидается от -14 до -16 градусов.

Ветер восточный и юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 м/с, что классифицируется как умеренный и свежий. На дорогах сохранится гололедица.