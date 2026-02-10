В Татарстане ожидается усиление морозов с понижением температуры до -26 градусов

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается значительное похолодание и усиление ветра. По прогнозам Гидрометцентра республики, в ночь на вторник, 11 февраля, температура воздуха в восточных районах может опуститься до 25-26 градусов ниже нуля.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный и юго-западный, его скорость днём может достигать 11 метров в секунду, с порывами до 15 м/с. Днём столбики термометров будут показывать от -10 до -15 градусов. На автодорогах сохранится гололедица.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан выпустило рекомендации для жителей. Ведомство призывает воздержаться от длительного пребывания на улице в сильные морозы, особенно это касается детей и пожилых людей. Также рекомендуется избегать дальних поездок, уделить внимание пожарной безопасности и не оставлять включенные электрообогреватели без присмотра.