В Татарстане ожидается усиление морозов с понижением температуры до -26 градусов

news_top_970_100
Республика
10 февраля 2026  15:24

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается значительное похолодание и усиление ветра. По прогнозам Гидрометцентра республики, в ночь на вторник, 11 февраля, температура воздуха в восточных районах может опуститься до 25-26 градусов ниже нуля.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный и юго-западный, его скорость днём может достигать 11 метров в секунду, с порывами до 15 м/с. Днём столбики термометров будут показывать от -10 до -15 градусов. На автодорогах сохранится гололедица.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан выпустило рекомендации для жителей. Ведомство призывает воздержаться от длительного пребывания на улице в сильные морозы, особенно это касается детей и пожилых людей. Также рекомендуется избегать дальних поездок, уделить внимание пожарной безопасности и не оставлять включенные электрообогреватели без присмотра.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане ожидается усиление морозов с понижением температуры до -26 градусов
В РТ обучили 5 тысяч сотрудников для роста производительности и расширяют поддержку ветеранов
В Татарстане расширяют поддержку экспортеров и ускоряют включение резидентов в ОЭЗ
В Татарстане определили даты Рамадана и Ураза-байрама в 2026 году
Замминистра экономики РФ: «Татарстан входит в число лидеров по ключевым показателям»
Объем инвестиций в Татарстане в 2025 году оценивается в 1,66 трлн рублей
Бизнес в Татарстане массово переходит на «автоматизированную» систему налогообложения
Сельское хозяйство, IT и халяль: Минуллина назвала 3 направления для работы с Саудовской Аравией