В Татарстане ожидаются арктические морозы до -35 градусов

На этой неделе жителей Татарстана ждёт резкое похолодание. Уже в четверг, 22 января, тёплый циклон сменится арктическим антициклоном, который принесёт в регион сильные морозы, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Сначала, 20–21 января, сохранится облачная погода с умеренными снегопадами. Температура будет держаться на уровне -4…-10°C днём и -7…-13°C ночью.

Перелом наступит в четверг. Температура резко упадёт: ночью столбики термометров опустятся до -15…-20°C, а на севере и востоке республики — местами до -25°C.

Пик холодов придётся на конец недели. В ночь на 24–25 января ожидается похолодание до -30…-35°C, днём — около -19…-24°C. Такие значения будут на 13–15 градусов ниже климатической нормы. Погода установится малооблачная и без осадков.