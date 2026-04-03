В Татарстане паводковыми водами подтопило более 20 приусадебных участков в четырех селах

В Татарстане продолжают прибывать уровни воды в реках и водохранилищах. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, паводковые воды подтопили более 20 приусадебных участков, расположенных в четырех селах республики.

По данным метеорологов, на Куйбышевском водохранилище уровень воды продолжает повышаться. На Волжском участке зафиксирован подъем до 43 сантиметров, на Камском – до 60 сантиметров. В отдельных местах образуются промоины. На реке Свияге уровень воды вырос на 1 метр. В Закамье реки прибавили до 62 сантиметров, а в Предкамье – до 72 сантиметров. На остальных реках Татарстана уровень воды также повышается, но значимых подтоплений там пока не зафиксировано.

Наиболее сложная ситуация сложилась в двух населенных пунктах. В селе Новые Сокуры паводком подтопило 10 приусадебных участков, а в селе Молькеево – 11. В МЧС подчеркнули, что, несмотря на подтопления, транспортное сообщение с этими селами не нарушено. Жилые дома и социально значимые объекты под воду не попали.

Кроме того, в Буинском районе в селах Кият и Черки-Кильдуразы были подтоплены мосты. В обоих случаях эвакуация населения не потребовалась, все вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов предусмотрены. Жилые дома и социальные объекты также находятся вне зоны подтопления.

Ситуация с паводком в республике остается на контроле экстренных служб.