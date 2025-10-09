В Татарстане перевыполнен план лесопатологического обследования насаждений

news_top_970_100
Республика
9 октября 2025  10:28

Специалисты лесного хозяйства Татарстана завершили работы по лесопатологическому обследованию на площади 3108 гектаров, что составило 130% от установленного планового показателя. Как сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики, мониторинг проводился с целью оценки санитарного состояния лесных массивов и подготовки документации для санитарно-оздоровительных мероприятий.

По информации заведующего сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анаса Сенгатуллина, в текущем году также выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на территории 754 гектаров, включая уборку неликвидной древесины на площади 558 гектаров. Работы осуществлялись силами сотрудников республиканских лесхозов и специалистов филиала Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» - Центра защиты леса Республики Татарстан.

Проведенные мероприятия способствуют сохранению и улучшению состояния лесных экосистем региона, а также обеспечивают своевременное выявление и ликвидацию очагов вредных организмов и болезней леса.

news_right_column_240_400
Новости
Программа «Наш двор» в этом году пришла в 677 татарстанских дворов
В Нижнекамске скончался основатель первой телестудии Виталий Мамонтов
Привиться от гриппа еще не поздно
К 2030 году товарооборот между Россией и Индией хотят нарастить до 100 млрд долларов
К 2030 году товарооборот между Россией и Индией хотят нарастить до 100 млрд долларов
В Казани завершено строительство ЖК «Мәхәббәт» в районе «Салават Купере»
В РТ за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 239 человек
Как «Водоканал» с засором боролся
«Химия была, но мы расстались»: истории тех, кто не сдается
«Химия была, но мы расстались»: истории тех, кто не сдается