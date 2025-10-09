В Татарстане перевыполнен план лесопатологического обследования насаждений

Специалисты лесного хозяйства Татарстана завершили работы по лесопатологическому обследованию на площади 3108 гектаров, что составило 130% от установленного планового показателя. Как сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики, мониторинг проводился с целью оценки санитарного состояния лесных массивов и подготовки документации для санитарно-оздоровительных мероприятий.

По информации заведующего сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анаса Сенгатуллина, в текущем году также выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на территории 754 гектаров, включая уборку неликвидной древесины на площади 558 гектаров. Работы осуществлялись силами сотрудников республиканских лесхозов и специалистов филиала Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» - Центра защиты леса Республики Татарстан.

Проведенные мероприятия способствуют сохранению и улучшению состояния лесных экосистем региона, а также обеспечивают своевременное выявление и ликвидацию очагов вредных организмов и болезней леса.