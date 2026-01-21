В Татарстане планируется строительство первой ветряной электростанции в 2026 году

Республика Татарстан выйдет на рынок ветроэнергетики: возведение первой в регионе ветряной электростанции намечено на 2026 год. Новый объект разместится в Буинском районе, а его установленная мощность составит почти 270 МВт. Инвестором проекта выступает компания «Форвард Энерго».

Как сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, в интервью «Татар-информу», проектная инициатива уже преодолела ключевые согласовательные этапы. В частности, завершена историко-культурная экспертиза, а также сформирована и утверждена схема выдачи мощности. Эти решения позволили перейти к следующей стадии подготовки.

В настоящее время выполнен комплекс внестадийных работ, определяющих параметры подключения станции к энергосистеме. В ближайшее время застройщик направит заявку на технологическое присоединение к сетям. Ожидается, что технические условия будут подготовлены в первом квартале 2026 года, после чего начнётся разработка проектной документации.

Согласно федеральной программе развития электроэнергетики на 2026–2031 годы, ввод ветровой электростанции в промышленную эксплуатацию запланирован на 2028 год. Реализация проекта станет первым шагом Татарстана в развитии возобновляемой ветровой генерации и расширит структуру региональной энергосистемы.