В Татарстане по упрощенной системе вернули 1,2 млрд рублей налоговых вычетов

11 апреля 2026  17:23

С прошлого года в республике действует облегченный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. С января по настоящее время подано более 45 тыс. заявок, а сумма возмещенных гражданам средств достигла 1,2 млрд рублей. Компенсация предоставляется за обучение, медицинские услуги, занятия спортом, оздоровительные процедуры и страховые взносы.

Благодаря новой схеме налогоплательщикам не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать подтверждающие документы. Организации, оказывающие услуги, сами передают сведения в ФНС в течение года. Чтобы получить вычет, достаточно подать заявление в произвольной форме. Если право на компенсация подтверждено, в личном кабинете налогоплательщика автоматически появляется готовое заявление — его остается лишь подписать электронной подписью.

Если данные о расходах поступили до 25 февраля, заявление направляется не позднее 20 марта. Если после — в течение 20 рабочих дней. Упрощенный порядок сократил срок проверки с трех месяцев до одного. На практике вся процедура, включая возврат денег, занимает около десяти дней. Личное посещение налоговой не требуется — все операции проходят дистанционно.

