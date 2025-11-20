В Татарстане подготовят масштабное празднование 200-летия Льва Толстого в 2028 году

Республика Татарстан начнет подготовку к масштабному празднованию 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Мероприятия, запланированные на 2028 год, будут включать разнообразные культурные и образовательные события. В их организации примут участие органы государственной власти, муниципальные образования, общественные объединения и различные организации республики.

Это решение подчеркивает важность сохранения культурного наследия и литературных традиций для Татарстана. Лев Толстой является одной из ключевых фигур русской литературы, и празднование его юбилея позволит привлечь внимание к классической литературе и ее значению в современном мире.

Подготовка к юбилею начнется заранее, что позволит организовать действительно масштабные и интересные мероприятия для жителей и гостей республики.