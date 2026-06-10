В Татарстане подвели итоги фестиваля «Күрше»: поддержку получат 57 проектов

В республике определили победителей летнего сезона фестиваля «Күрше». Финансовую поддержку получат 57 проектов из 33 муниципальных образований. С 1 июля до конца сентября победители проведут события на открытых городских пространствах.

Всего на конкурс поступило 1058 заявок из 45 районов Татарстана. В основном направлении «Күрше» победителями стали 57 проектов (из них 12 — от самозанятых и 45 — от юрлиц). В новом спецпроекте «Күрше. Мирас» поддержку получили 17 инициатив в различных сферах креативных индустрий.

Команды-победители проведут 211 событий по всей республике. Самый продолжительный проект (32 мероприятия) пройдет в Набережных Челнах, самый массовый (10 тыс. участников) — в Кукморском районе. Среди поддержанных инициатив также есть инклюзивные проекты.

С 9 по 14 июня пройдет народное голосование, по итогам которого определят еще трех победителей. 18 июня для лауреатов основного конкурса состоится очная встреча в Казани. Защита проектов спецтрека пройдет 25 июня. Реализация всех событий стартует 1 июля. Следить за расписанием можно на сайте leto.tatar.