В Татарстане подвели итоги операции «Нерест-2026»: 20 уголовных дел и 77 штрафов

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Республика
9 июня 2026  08:48
Автор:
Владислав Косолапкин

С 25 апреля по 5 июня в республике проходила операция «Нерест-2026», направленная на борьбу с браконьерством. По её итогам возбуждено 20 уголовных дел и составлено 77 административных протоколов, сообщает МВД по РТ.

Нарушения зафиксированы в Спасском, Бавлинском, Мамадышском, Алексеевском, Тукаевском, Аксубаевском, Зеленодольском, Нижнекамском, Тетюшском, Кукморском, Чистопольском, Мензелинском и Агрызском районах.

В Спасском районе полицейские провели 30 рейдов, проверили 68 человек. На реке Актай задержали 65-летнего мужчину, который ловил рыбу сетями. Против него возбудили уголовные дела за незаконный вылов водных биоресурсов и незаконную добычу особо ценных диких животных.

Ещё одно нарушение выявили в заливе Волги: двое мужчин на резиновых лодках сетями выловили 21 рыбу. На них также завели уголовное дело.

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В Татарстане подвели итоги операции «Нерест-2026»: 20 уголовных дел и 77 штрафов