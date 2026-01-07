В Татарстане после снегопада возобновили движение грузового и пассажирского транспорта

В республике сняты временные ограничения на проезд грузовиков и автобусов по федеральным автодорогам, введённые ранее из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Движение было приостановлено вечером из-за сильного снегопада на ряде ключевых направлений, включая трассы Казань — Оренбург (до Альметьевска), Казань — Ульяновск, Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга», а также на М-7 «Волга», М-12 «Восток» и региональной дороге Алексеевск — Альметьевск.

После улучшения дорожной обстановки и стабилизации погодных условий ограничения отменили. С 21:15 проезд по всем ранее закрытым участкам вновь открыт для всех видов транспорта.