В Татарстане появится новая награда для добровольцев

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Республика
30 июня 2026  15:26

Рустам Минниханов, возглавляющий республику, утвердил новый вид поощрения для тех, кто безвозмездно помогает другим. Глава региона подписал указ об учреждении почётного знака «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан». Документ уже опубликован на официальном портале Раиса РТ.

Согласно тексту постановления, знак вручается людям, которые ведут активную волонтерскую деятельность на территории республики. Внешне награда выглядит как золотистый медальон диаметром 20 миллиметров. На нём размещено символичное изображение: две ладони, сложенные в виде чаши, а внутри – цветок тюльпана с небольшим фианитом в сердцевине. Все надписи дублируются на русском и татарском языках. К медальону прилагается именное удостоверение в обложке бордового цвета.

Получить почётный знак смогут не все желающие, а только те волонтёры, чей стаж безвозмездной работы составляет не менее пяти лет. Впрочем, из этого правила есть послабление – его не коснётся добровольцев, которые помогают участникам боевых действий. Инициатива о награждении должна исходить от государственных структур или общественных организаций, а окончательное решение принимает Межведомственный совет по развитию добровольчества, куда и направляются ходатайства.

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