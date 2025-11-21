В Татарстане предлагают расширить полномочия Конституционного совета

В Татарстане рассматривается законопроект о расширении полномочий Конституционного совета республики. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госсовета РТ Юрий Камалтынов, Евгений Султанов и Альберт Хабибуллин.

Согласно предложению, Конституционный совет может получить право проводить мониторинг нормативных правовых актов республики и органов местного самоуправления на их соответствие Конституции Татарстана. В настоящее время совет работает только при наличии обращений от граждан или организаций.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, новое полномочие станет «формой реагирования на конституционно-правовые проблемы, в том числе затрагиваемые и в обращениях граждан».

В случае принятия поправок должностные лица будут обязаны в трехмесячный срок информировать Конституционный совет и Раиса Татарстана о результатах рассмотрения его заключений. В этих заключениях могут содержаться предложения об устранении пробелов в правовом регулировании и рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики.

Напомним, что Конституционный совет был создан в Татарстане после упразднения конституционных судов регионов России с 1 января 2023 года. Этот постоянно действующий государственный орган занимается укреплением конституционной законности в республике.