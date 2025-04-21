В Татарстане предложили ограничить показ алкоголя в магазинах

В Госсовет Татарстана внесен законопроект, ограничивающий визуальную демонстрацию алкоголя в торговых точках. Инициатором выступил депутат Ильдар Шамилов. Документ находится на предварительном рассмотрении.

В случае принятия закона штрафы за нарушения составят от 3 до 5 тыс. руб. для граждан, 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 100-150 тыс. руб. для юрлиц.

Пояснительная записка к проекту указывает на необходимость защиты детей от влияния алкоголя. С 2020 по 2024 год в Татарстане зафиксировано 357 случаев отравления несовершеннолетних спиртным, три из них – с летальным исходом. Число пострадавших выросло с 51 в 2020 году до 89 в 2023-м, что свидетельствует о системной проблеме доступности алкоголя для подростков.

Авторы законопроекта считают, что видимость алкоголя в магазинах формирует у детей восприятие его как социально приемлемого продукта, что ведет к потреблению и связанным с этим рискам. Принятие закона, по их мнению, поможет защитить детей и создать более благоприятную социальную среду.