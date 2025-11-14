В Татарстане приобретут семь квартир для детей-сирот через электронный аукцион

14 ноября 2025  17:33

Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам объявил электронный аукцион на приобретение семи квартир в Казани для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Начальная стоимость контракта превышает 27,6 млн рублей.

Согласно техническим требованиям, площадь каждого жилого помещения должна составлять от 24 до 36 квадратных метров. Приобретаемая недвижимость должна располагаться в домах, введенных в эксплуатацию после 2002 года, и не иметь каких-либо правовых обременений.

Как отметил председатель Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов, обеспечение жильем детей-сирот остается приоритетным направлением социальной политики региона. С начала 2025 года в республике уже приобретено 450 квартир для этой категории граждан на общую сумму 1,8 млрд рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

