В Татарстане прошла международная конференция, посвящённая наследию историка Сафаргалиева

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Город
9 июня 2026  08:50
Автор:
Владислав Косолапкин

В первые выходные июня в Республике Татарстан состоялась международная научная конференция «Исследования М.Г. Сафаргалиева и их значение для современной науки». Организатором выступил Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. Магомед Гарифович Сафаргалиев — автор фундаментального труда «Распад Золотой Орды» (1960 год), признанный специалист по истории Золотой Орды и татарских ханств, который самостоятельно выучил восточные языки, чтобы работать с первоисточниками.

Первый день форума прошёл на территории Иске-Казанского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника в селе Камаево Высокогорского района. Конференцию открыли кандидат исторических наук, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова И.М. Миргалеев и директор музея-заповедника Г.Г. Котдусов. Участие приняли учёные из России, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Доклады затрагивали разные аспекты: историографическую и полемическую деятельность Сафаргалиева, его работу с восточными источниками, исследования политической истории Улуса Джучи и татарских ханств, а также биографические сюжеты и неопубликованные материалы учёного. После первой части участники отправились на Иске-Казанское городище, где с лекцией выступил доктор исторических наук И.Л. Измайлов.

Второй день конференции проходил в конференц-зале Института истории им. Ш. Марджани АН РТ в Казани. Он был посвящён презентации новых изданий, связанных с жизнью и научными трудами Сафаргалиева. Участникам представили три книги: сборник «Труды по истории татар» М.Г. Сафаргалиева, монографию Т.Р. Саитгазиной «Жизнь и творчество Сафаргалиева М.Г.», а также работу Р.Ф. Набиева «Магомед Гарифович Сафаргалиев: жизнь и научное наследие».

В программе прозвучали пленарные и секционные доклады ведущих российских и зарубежных учёных-востоковедов, историков и archivists. Выступления были посвящены научному наследию Сафаргалиева, его роли в изучении Золотой Орды и тюрко-татарских ханств, а также значению его работ для современной исторической науки.

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