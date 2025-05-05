В Татарстане растет популяция медведей: как обезопасить себя на природе

news_top_970_100
Республика
5 мая 2025  09:55

С началом майских праздников многие жители Татарстана отправляются на природу, чтобы отдохнуть в лесу или у водоемов. Однако с увеличением числа отдыхающих повышается вероятность встречи с дикими животными, в частности, с медведями. По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в республике насчитывается около 70 особей бурых медведей, и их численность продолжает расти, пишет «Татар-информ».

Специалисты дали рекомендации, как вести себя при встрече с хищником:

  • Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте, избегайте прямого зрительного контакта, так как медведь может воспринять это как угрозу. Медленно отходите назад, не поворачиваясь спиной.

  • Не убегайте. Бег может спровоцировать преследование. Если зверь приближается, попробуйте отпугнуть его громкими звуками — криком, стуком металлических предметов.

  • Следите за чистотой. Не оставляйте пищевые отходы возле палаток или мест отдыха — запах еды привлекает медведей. Разбивайте лагерь на открытых участках с хорошей видимостью.

  • Избегайте медвежат. Даже если детеныши кажутся безобидными, рядом может быть медведица, которая агрессивно защищает потомство.

Также эксперты предупредили, что медведи часто приходят к пасекам в поисках меда, поэтому владельцам ульев и отдыхающим в таких местах стоит быть особенно внимательными. Соблюдение этих правил поможет снизить риск конфликтных ситуаций и сделать отдых на природе безопасным.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане установили минимальный бюджет на первый квартал 2025 года
Минниханов оценил ферму с доильной «Каруселью» в Атнинском районе
ЦУМ в Казани сохранят после реконструкции
5 мая: Какие праздники отмечают в России и мире?
В Татарстане изъяли партию немаркированного табака на 476 тысяч рублей
Курильский десант: как возвращали острова в августе 1945-го
Строительство канатной дороги в Казани подорожало до 6 млрд рублей
В Казани пройдет международная выставка недвижимости IPM 2025