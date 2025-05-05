В Татарстане растет популяция медведей: как обезопасить себя на природе

С началом майских праздников многие жители Татарстана отправляются на природу, чтобы отдохнуть в лесу или у водоемов. Однако с увеличением числа отдыхающих повышается вероятность встречи с дикими животными, в частности, с медведями. По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в республике насчитывается около 70 особей бурых медведей, и их численность продолжает расти, пишет «Татар-информ».
Специалисты дали рекомендации, как вести себя при встрече с хищником:
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Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте, избегайте прямого зрительного контакта, так как медведь может воспринять это как угрозу. Медленно отходите назад, не поворачиваясь спиной.
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Не убегайте. Бег может спровоцировать преследование. Если зверь приближается, попробуйте отпугнуть его громкими звуками — криком, стуком металлических предметов.
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Следите за чистотой. Не оставляйте пищевые отходы возле палаток или мест отдыха — запах еды привлекает медведей. Разбивайте лагерь на открытых участках с хорошей видимостью.
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Избегайте медвежат. Даже если детеныши кажутся безобидными, рядом может быть медведица, которая агрессивно защищает потомство.
Также эксперты предупредили, что медведи часто приходят к пасекам в поисках меда, поэтому владельцам ульев и отдыхающим в таких местах стоит быть особенно внимательными. Соблюдение этих правил поможет снизить риск конфликтных ситуаций и сделать отдых на природе безопасным.