В Татарстане растет популяция медведей: как обезопасить себя на природе

С началом майских праздников многие жители Татарстана отправляются на природу, чтобы отдохнуть в лесу или у водоемов. Однако с увеличением числа отдыхающих повышается вероятность встречи с дикими животными, в частности, с медведями. По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в республике насчитывается около 70 особей бурых медведей, и их численность продолжает расти, пишет «Татар-информ».

Специалисты дали рекомендации, как вести себя при встрече с хищником:

Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте, избегайте прямого зрительного контакта, так как медведь может воспринять это как угрозу. Медленно отходите назад, не поворачиваясь спиной.

Не убегайте. Бег может спровоцировать преследование. Если зверь приближается, попробуйте отпугнуть его громкими звуками — криком, стуком металлических предметов.

Следите за чистотой. Не оставляйте пищевые отходы возле палаток или мест отдыха — запах еды привлекает медведей. Разбивайте лагерь на открытых участках с хорошей видимостью.

Избегайте медвежат. Даже если детеныши кажутся безобидными, рядом может быть медведица, которая агрессивно защищает потомство.

Также эксперты предупредили, что медведи часто приходят к пасекам в поисках меда, поэтому владельцам ульев и отдыхающим в таких местах стоит быть особенно внимательными. Соблюдение этих правил поможет снизить риск конфликтных ситуаций и сделать отдых на природе безопасным.