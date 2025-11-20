В Татарстане разработают закон о статусе ремесленников

В Татарстане планируют принять закон, который определит правовой статус ремесленников. С соответствующей инициативой выступил Государственный Совет республики, предложив Правительству РТ разработать соответствующий законопроект.

Как отметил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, сейчас существует специальный налоговый режим для такой деятельности, но правовой статус самих ремесленников до сих пор не определен. «Я думаю, надо определиться с этим вопросом и принять соответствующее решение», — сказал он на заседании президиума парламента.

Законопроект также предусмотрит перечень продуктов ремесленного производства, которые не должны подлежать обязательной маркировке. Это упростит работу для мастеров, сохраняющих традиционные промыслы.

Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров подтвердил, что правительство республики уже работает над этой законодательной инициативой. Новый закон должен создать благоприятные условия для развития ремесленничества в Татарстане, обеспечив правовую защиту для тех, кто сохраняет и развивает традиционные народные промыслы.