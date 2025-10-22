В Татарстане резко сократилось количество проверок бизнеса

За последние пять лет нагрузка на предпринимателей Татарстана со стороны контролирующих органов снизилась на 80%. Такой значительный результат достигнут благодаря внедрению цифровых технологий и введению моратория на плановые проверки.

Как сообщает Министерство экономики Республики Татарстан, количество традиционных "живых" проверок сократилось с 19,2 тысячи в 2019 году до 4,4 тысячи в 2024 году. Число выявленных нарушений также уменьшилось — с 7,6 тысячи до 2,7 тысячи.

Ключевую роль в этом сыграли цифровые решения, внедренные в республике. Созданный портал "Проверенный бизнес", мобильное приложение "Инспектор" и чат-бот "Помощник предпринимателя" позволили значительно упростить взаимодействие между бизнесом и контролирующими органами.

Особенностью нового подхода стало то, что предприниматели теперь сами могут инициировать профилактические визиты через мобильное приложение. За девять месяцев 2025 года с помощью приложения "Инспектор" было проведено более 2000 проверок, профилактических визитов и консультаций.

Чат-бот "Помощник предпринимателя", доступный в Telegram, за шесть месяцев работы обработал более 6000 запросов. Благодаря ему количество консультаций с инспекторами снизилось на 59%, а число нарушений — на 28%. Пользователи высоко оценили нововведение — 95% отзывов оказались положительными.

В ближайшее время чат-бот станет доступен и в российском мессенджере MAX, что расширит его аудиторию и повысит удобство использования для предпринимателей республики.