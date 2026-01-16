В Татарстане с 17 января стартует операция «Встречная полоса»

С 17 по 31 января на дорогах Татарстана пройдёт специальное профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Его цель — пресечение грубых нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Поводом для усиления контроля стали тревожные цифры прошлого года. В 2025 году из-за таких манёвров в республике произошло 54 ДТП, в которых погибли 28 человек и 92 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о суровых санкциях. За выезд на встречку в нарушение правил грозит штраф в 7 500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если нарушение будет повторным, водитель может лишиться прав на целый год.

«Помните, что безопасность ваша и ваших пассажиров зависит только от вас. Не идите на рискованные обгоны, всегда учитывайте погоду и состояние дороги. Сэкономленные минуты не стоят человеческой жизни», — обращаются к автомобилистам в ГИБДД.