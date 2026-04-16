В Татарстане с конца апреля введут усиленный режим пожарной безопасности

В Республике Татарстан с 25 апреля по 11 мая включительно начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального кабмина Алексей Песошин. Мера направлена на снижение рисков возгораний в весенне-летний период.

На это время под строгий запрет попадает ряд действий. Нельзя жечь костры, сухую траву, твердые коммунальные отходы и мусор. Также под ограничение попадает приготовление пищи на открытом огне — мангалы и жаровни разрешены только в зонах общепита. Власти также запретили пиротехнику 1–3 классов опасности на территориях детских лагерей, садовых товариществ, лесопарков и промышленных объектов. Кроме того, под запрет попали «небесные фонарики» и любые аналоги с открытым пламенем.

Муниципалитетам республики поручили организовать временные противопожарные посты, обустроить минерализованные полосы возле опасных участков, ликвидировать сухую растительность и горючий мусор, а также сформировать патрульно-постовые группы для контроля обстановки.