В Татарстане школьников и студентов научили распознавать вербовщиков в интернете

В республике завершился цикл просветительских мероприятий «Конструктивный диалог», который стартовал 10 марта и продлился до 17 апреля. Программа охватила все 45 муниципальных образований Татарстана и была адресована школьникам, студентам, их родителям и педагогам. Главная цель — профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних и молодежи.

За время выездной работы организовали 128 встреч с участием почти 11 тысяч человек. Участникам разъясняли основы цифровой гигиены, юридические последствия диверсий, методы противостояния вовлечению в деструктивные группы, а также способы распознавания манипуляций. Отдельный блок был посвящен профилактике депрессивных и суицидальных состояний.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдус Гараев напомнил, что перед Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым стоит задача донести до каждого учащегося понимание преступной сути терроризма. Проект «Конструктивный диалог», реализуемый с 2024 года, стал одним из инструментов этой работы. Два ежегодных выездных тура позволяют системно информировать подростков и родителей о существующих рисках.

Программа включала не только лекции, но и разбор реальных ситуаций. Для закрепления знаний использовалась цифровая платформа «Киберквестор», а также кейс-чемпионаты. Для школьников провели квиз по цифровой грамотности, а для родителей и педагогов — отдельный чемпионат «НЕжертва обстоятельств», основанный на реальных событиях. Организаторы отмечают, что ключевая задача проекта — сформировать у молодежи устойчивое антитеррористическое мышление и ответственное отношение к личной и общественной безопасности.