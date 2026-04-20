В Татарстане снимут короткометражный фильм о героях войны «Память сквозь поколения»

Татарстанское отделение Союза кинематографистов России приступило к работе над проектом «Память сквозь поколения», получившим грантовую поддержку раиса республики. Инициатива представляет собой создание учебно-образовательной короткометражки о подвигах жителей Татарстана в годы Великой Отечественной войны.

Лента построена на восприятии событий современной молодежью. В центре сюжета — истории героев-татарстанцев: Петра Гаврилова, Федора Баталова, Бориса Кузнецова и других. Авторы используют актуальные приемы киноповествования, чтобы донести до поколения Z идеи патриотизма и гражданской ответственности.

В настоящее время команда разрабатывает сценарий, подбирает съемочную группу и локации. После завершения фильм покажут в школах и молодежных организациях республики в рамках уроков мужества. Проект реализуется при поддержке Минкультуры, Минобрнауки, Минмолодежи РТ, «Татмедиа» и Российского военно-исторического общества и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».