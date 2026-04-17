В Татарстане стартовал конкурсный отбор на выплату 90 тысяч рублей для педагогов до 35 лет

17 апреля 2026  15:16

В республике запущена новая мера поддержки для начинающих учителей под названием «Наш новый учитель». Соответствующее постановление кабинета министров, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, официально опубликовано на портале правовой информации. В документе также фигурирует схожее название «Наш новый профессионал» для педагогов профобразовательных организаций.

Ежегодно получать помощь смогут не более 100 человек. Размер выплаты фиксированный — 90 тысяч рублей. Деньги перечисляются двумя частями: 40 тысяч после подписания соглашения и еще 50 тысяч до 31 мая следующего года.

Претендовать на поддержку могут только победители конкурсного отбора. Кандидат должен быть гражданином РФ, постоянно проживать в Татарстане, не достигнуть 35 лет, а его педагогический стаж не должен превышать пяти лет. Обязательное условие — наличие высшего или среднего профессионального профильного образования (либо дополнительной профподготовки по преподаваемому предмету), а также работа в должности учителя на основной ставке. Для ссузов — должность преподавателя или мастера производственного обучения.

Отбор включает тестирование профессиональных знаний и собеседование с психологом. Важный нюанс: получивший выплату педагог обязан отработать в образовательной организации не менее года. При этом один специалист может претендовать на такую поддержку не более двух раз. Программа нацелена на привлечение молодых кадров, стимулирование их профессионального роста и внедрение инновационных подходов в обучение.

