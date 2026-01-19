В Татарстане стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие»

news_top_970_100
Республика
19 января 2026  19:58

Республика Татарстан перешла к реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришёл на смену прежнему нацпроекту «Экология». В рамках трёх федеральных программ региону на ближайшие годы согласовано финансирование в размере 2,9 млрд рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.

Ключевым направлением, курируемым Министерством экологии РТ, стал федеральный проект «Вода России». В его рамках запланирована расчистка русел рек Мелекески и Челны в Набережных Челнах, а также масштабные работы на реке Нокса в Казани. Кроме того, в 2026 году планируется завершить рекультивацию иловых полей очистных сооружений Казани — один из самых сложных пилотных проектов в стране, готовность которого уже превышает 90%.

В рамках другого проекта, «Генеральная уборка», планируются работы по ликвидации крупных объектов накопленного вреда: шламоотвала Нижнекамского нефтехимкомбината и полигона ТКО в Нурлате.

Как отметил министр экологии Татарстана Азат Зиганшин, с 2018 года в республике уже расчищены русла 44 рек и оздоровлены 28 водных объектов. В 2025 году на экологические цели было выделено 1,4 млрд рублей, большая часть которых направлена на водохозяйственные мероприятия.

news_right_column_240_400
Новости
Скончался модельер Валентино Гаравани - основатель дома моды Valentino
В Татарстане стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие»
В Татарстане ожидаются арктические морозы до -35 градусов
В Набережных Челнах пассажир погиб в ДТП
ДУМ Татарстана определило размеры фитр-садака и фидии на Рамадан-2026
Роспотребнадзор по РТ: готовая еда в торговых точках чаще всего нарушает санитарные нормы
Российское общество «Знание» продолжает принимать заявки на конкурс песенной поэзии
В Агентстве инвестиционного развития РТ подвели итоги работы за 2025 год