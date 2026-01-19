В Татарстане стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие»

Республика Татарстан перешла к реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришёл на смену прежнему нацпроекту «Экология». В рамках трёх федеральных программ региону на ближайшие годы согласовано финансирование в размере 2,9 млрд рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.

Ключевым направлением, курируемым Министерством экологии РТ, стал федеральный проект «Вода России». В его рамках запланирована расчистка русел рек Мелекески и Челны в Набережных Челнах, а также масштабные работы на реке Нокса в Казани. Кроме того, в 2026 году планируется завершить рекультивацию иловых полей очистных сооружений Казани — один из самых сложных пилотных проектов в стране, готовность которого уже превышает 90%.

В рамках другого проекта, «Генеральная уборка», планируются работы по ликвидации крупных объектов накопленного вреда: шламоотвала Нижнекамского нефтехимкомбината и полигона ТКО в Нурлате.

Как отметил министр экологии Татарстана Азат Зиганшин, с 2018 года в республике уже расчищены русла 44 рек и оздоровлены 28 водных объектов. В 2025 году на экологические цели было выделено 1,4 млрд рублей, большая часть которых направлена на водохозяйственные мероприятия.